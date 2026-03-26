Catena di Compro Oro nei guai | sequestro di beni per oltre mezzo milione

Una società di compro oro di Nola e il suo rappresentante legale sono stati oggetto di un sequestro di beni per circa 600.000 euro. L'operazione è stata condotta dalle autorità competenti, che hanno confiscato numerosi beni appartenenti all'azienda. L'intervento si inserisce in un'indagine in corso relativa a presunte irregolarità legate all’attività di compravendita di metalli preziosi.

La società del settore con cinque sedi operative sul territorio nolano avrebbe acquistato numerosi preziosi utilizzando documentazione falsa compilata con i dati di ignari clienti Sono stati sequestrati beni per circa 600mila euro a una società di “compro oro” di Nola e al suo rappresentante legale. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della guardia di finanza del comando provinciale di Napoli in esecuzione di due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, emessi dal gip del tribunale di Nola su richiesta della locale procura. L’attività trae origine da una verifica fiscale condotta dai finanzieri del gruppo di Nola nei confronti di una società del settore con cinque sedi operative sul territorio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Catena di Compro Oro nei guai: sequestro di beni per oltre mezzo milione Articoli correlati Roma. Sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro notificato dai Carabinieri a pericoloso narcotrafficante romanoCronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di... Sequestro da oltre mezzo miliardo a Massa Carrara, nei guai due imprenditoriMassa Carrara, 3 febbraio 2026 – Un sequestro per un valore complessivo superiore al mezzo milione di euro è stato eseguito dalla guardia di finanza... Everyone wanted me dead! Now that I’m back, I won’t spare anyone who bullied me! #drama #revenge Approfondimenti e contenuti su Catena di Compro Oro nei guai sequestro... Temi più discussi: Catena di Compro Oro, evasione fiscale: sequestro di beni per oltre mezzo milione; Può togliere gli anelli che le faccio un massaggio alle mani?, così l'operatore 27enne ha rubato le fedi d'oro agli anziani della casa...; Mr. Oro, imprenditore e star in tv; Roberto Zaltieri: Compro a peso i pacchi di Amazon. In un anno fatturo quasi 10 milioni. Il miglior cliente? Il Baffo da Crema. Catena di Compro Oro: sequestro di beni per oltre mezzo milioneLa società del settore con cinque sedi operative sul territorio nolano avrebbe acquistato numerosi preziosi utilizzando documentazione falsa compilata con i dati di ignari clienti ... napolitoday.it Napoli, blitz della guardia di finanza contro compro oro: sequestro da 600mila euroUn blitz della guardia di finanza contro «compro oro» in provincia di Napoli si conclude con un sequestro da 600mila euro. I militari del comando provinciale della guardia ... ilmattino.it Sta facendo discutere il caso di una lavoratrice di una nota catena della grande distribuzione, licenziata nelle scorse settimane per aver prelevato dagli scaffali un flacone di detersivo da 2,90 euro in sostituzione di uno che le si era appena rovesciato. Il caso i - facebook.com facebook