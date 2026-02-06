Studi no profit nasce l' alleanza tra Fondazione Veronesi e Ficog

Questa mattina a Roma è stata annunciata una nuova collaborazione tra la Fondazione Umberto Veronesi e la Federazione dei gruppi oncologici cooperativi italiani, Ficog. Le due organizzazioni lavoreranno insieme per sviluppare progetti nel settore no profit, puntando a migliorare l’assistenza e la ricerca oncologica in Italia. La notizia segna un passo importante per le realtà che si impegnano sul fronte della lotta al cancro.

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Nasce l'alleanza tra Fondazione Umberto Veronesi Ets e la Federazione dei gruppi oncologici cooperativi italiani (Federation of italian cooperative oncology groups, Ficog). L'obiettivo è unire le forze e competenze delle due realtà, per promuovere studi indipendenti in tumori che presentano bisogni clinici ancora insoddisfatti e per aprire nuove vie alla ricerca, che negli ultimi anni è stata caratterizzata da diverse criticità. In Italia, infatti, in 15 anni (2009-2023) gli studi no profit, cioè non sponsorizzati dall'industria farmaceutica, sono diminuiti del 57% e oggi rappresentano solo il 17% del totale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

