Politiche giovanili | al via il ciclo di incontri del progetto ' Giovani+' per l’orientamento al mondo del lavoro

Mercoledì 18 febbraio parte il ciclo di incontri promossi dal progetto Giovani+ di Pisa. L’obiettivo è aiutare i giovani a orientarsi e trovare lavoro. L’iniziativa coinvolge il Comune di Pisa, Gate Centre e altre aziende come Declar, Adecco e Orienta. Gli incontri si terranno nel tentativo di offrire strumenti concreti ai ragazzi in cerca di occupazione.

Prenderà il via mercoledì 18 febbraio un ciclo di incontri dedicati all’orientamento e all’ingresso nel mondo del lavoro, promosso dal progetto Giovani+ del Comune di Pisa e da Gate Centre, in collaborazione con Declar, Adecco e Orienta. Il percorso si articola in tre appuntamenti formativi gratuiti e affronta temi centrali per lo sviluppo professionale: dalla comunicazione digitale alle strategie di ricerca del lavoro, fino alla preparazione del curriculum e del colloquio. Gli incontri si svolgeranno nello spazio 'Giovani+' e dentro il Gate Centre, all’interno del complesso dei Vecchi Macelli, in largo Renzo Spadoni.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Giovani+ Al via il ciclo di incontri di orientamento 'Informatica Spazio aperto' Il ciclo di incontri 'Informatica Spazio Aperto', organizzato dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, prende avvio il 22 gennaio. Scuola e orientamento: come presentarsi competitivi al mondo del lavoro grazie al network La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giovani+ Argomenti discussi: Politiche giovanili: al via il ciclo di incontri del progetto Giovani+ per l’orientamento al mondo del lavoro; Un patto generazionale per vivere la città del presente e del futuro, al via il percorso di costruzione nuovo Piano delle Politiche Giovanili 2025-2030; Trento avvia il Patto Generazionale: al via il Piano Politiche Giovanili 2025-2030; Variazione temporanea degli orari URP Politiche Educative e Giovanili. Politiche giovanili: al via il ciclo di incontri del progetto 'Giovani+' per l’orientamento al mondo del lavoroPrenderà il via mercoledì 18 febbraio un ciclo di incontri dedicati all’orientamento e all’ingresso nel mondo del lavoro, promosso dal progetto Giovani+ del Comune di Pisa e da Gate Centre, in ... pisatoday.it Al via il nuovo programma Upi per il supporto psicologico dei giovani(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Azioni di prevenzione del disagio e di supporto psicologico, apertura di sportelli di ascolto e laboratori di educazione socioaffettiva, promozione del protagonismo giovanile: ... msn.com Il Comune annuncia il via libera del Dipartimento per le Politiche Giovanili a iniziative dedicate... #ambiente #CINQUEFRONDI #EDUCAZIONECIVICA #giovanivolontari #SERVIZIOCIVILEUNIVERSALE - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.