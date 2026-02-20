Ia | presentato al ministero del Lavoro progetto di ricerca Ocse – Sviluppo Lavoro Italia

Il Ministero del Lavoro ha presentato un nuovo progetto di ricerca promosso dall’Ocse, volto a migliorare la comprensione del mercato del lavoro italiano. L’obiettivo è usare i big data e tecnologie di intelligenza artificiale per individuare in anticipo i cambiamenti futuri. Il progetto coinvolge esperti e analisti che lavorano per ottenere dati più precisi, al fine di pianificare meglio le politiche occupazionali. L’iniziativa si inserisce in un percorso di innovazione nel settore pubblico.

(Adnkronos) – Rafforzare la capacità del sistema-Paese di leggere e anticipare le trasformazioni del mercato del lavoro attraverso l'analisi dei big data e l'utilizzo di strumenti avanzati di intelligenza artificiale. E' l'obiettivo del progetto di ricerca 'Skill, training and labour market indicators for italy: big data analysis to navigate the future', promosso da Sviluppo Lavoro .