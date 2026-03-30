Durante una cena elettorale a Fermo, un europarlamentare del Partito Democratico ha invitato l’ex sindaco a dedicarsi alla gestione della sanità regionale, evitando di coinvolgimenti politici nel tema dello smaltimento del plasma. La comunicazione è arrivata nel corso di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle reazioni.

Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico, ha lanciato un appello diretto durante una cena elettorale a Fermo, invitando Paolo Calcinaro a concentrarsi sulla gestione della sanità regionale invece di esercitare influenze politiche. La critica si focalizza sullo scandalo relativo allo smaltimento improprio di sacche di plasma nell’Officina trasfusionale dell’ospedale di Torrette ad Ancona, evidenziando come la mancanza di personale e l’organizzazione carente abbiano portato allo spreco di sangue donato da volontari. L’intervento avviene nel contesto delle elezioni comunali in corso, dove il centrosinistra sostiene Angelica Malvatani per la carica di sindaca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricci a Calcinaro: smaltimento plasma, la sanità non è gioco politico

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