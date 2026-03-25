Plasma raccolto nelle Marche e destinato allo smaltimento l' Avis | Profondamente amareggiati per quanto accaduto

Il presidente di Avis Regionale Marche ha espresso forte disappunto riguardo al plasma raccolto nelle Marche e destinato allo smaltimento. Ha sottolineato la necessità di intervenire rapidamente per correggere i malfunzionamenti del sistema e prevenire eventuali episodi simili in futuro. Le sue dichiarazioni sono state rese note in seguito ai recenti eventi che hanno coinvolto la gestione del plasma raccolto nella regione.

«A destare particolare amarezza – dice il presidente regionale dell'Associazione, Daniele Ragnetti - è il rischio di mortificare il valore del dono, un gesto gratuito, consapevole e responsabile» ANCONA – «Siamo profondamente amareggiati per quanto accaduto». A prendere la parola è il presidente di Avis Regionale Marche, Daniele Ragnetti, il quale sottolinea come “sia doveroso intervenire con urgenza per correggere malfunzionamenti del sistema ed evitare che si verifichino nuovi episodi”. «A destare particolare amarezza – prosegue Ragnetti - è il rischio di mortificare il valore del dono, un gesto gratuito, consapevole e responsabile che costituisce il fondamento dell’intero sistema trasfusionale e su cui Avis investe con profonda convinzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Plasma raccolto nelle Marche e destinato allo smaltimento, l'Avis: "Profondamente amareggiati per quanto accaduto" Articoli correlati Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle MarcheGettate nella spazzatura sacche di plasma che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni Nel... Sacche di plasma buttate nelle Marche, Regione minimizza. Acquaroli: “Faremo verifiche ma non strumentalizzare”Botta e risposta in Consiglio regionale in merito al caso del sangue sprecato nelle Marche. Aggiornamenti e notizie su Plasma raccolto Temi più discussi: Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori; Emergenza della raccolta di plasma nelle Marche: Seri presenta una interpellanza alla Giunta regionale; Il Giallo del plasma nelle Marche: Buttati 6 quintali nella spazzatura La replica: Numeri molto minori; Marche, spreco di sangue: 300 sacche di plasma inutilizzabili per carenza di personale. L'assessore Calcinaro: Criticità risolta ma una... Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatoriMarche, la beffa del sangue: 1.600 donazioni finite nella spazzatura. Sei quintali di plasma sono stati buttati nonostante la Regione sia stata informata da settimane delle gravi criticità presenti ne ... fanpage.it Marche scandalo sangue, 1600 sacche distrutte: donazioni finite nei rifiutiNelle Marche buttati 6 quintali di plasma: oltre 1600 donazioni sprecate, polemiche su Regione e gestione sanitaria sotto accusa. Un’enorme quantità di sangue donato con fiducia e spirito solidale fin ... msn.com *Plasma raccolto nelle Marche e destinato allo smaltimento: le dichiarazioni di AVIS Regionale* In una nota, la sede regionale dell’Associazione volontari italiani del sangue esprime amarezza per i fatti emersi sulla stampa Nelle ultime ore sono comparse sull - facebook.com facebook Pordenone, raccolta straordinaria AVIS in piazzetta Cavour: donazioni di sangue e plasma domenica 29 marzo. #Friuli #Pordenone #Eventi x.com