Riapre il P1 DI Abano Terme con un weekend pasquale con grandi eventi
Dopo due settimane di chiusura per lavori, la discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme riapre le sue porte e organizza un weekend pasquale con eventi di rilievo. La struttura, nota per i suoi eventi notturni, torna ad accogliere i clienti con un programma speciale in occasione delle festività. La riapertura è prevista subito dopo la conclusione degli interventi di ristrutturazione.
Dopo due settimane di chiusura per lavori, la discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme è pronta a riaccendere la notte con un weekend pasquale di altissimo livello. Sabato spazio a una festa privata, evento esclusivo che anticipa il grande appuntamento della domenica. Domenica, giorno di Pasqua, il P1 propone un vero e proprio viaggio nel tempo con il tema “’80 voglia e ’90 per sempre”. Ospiti speciali della serata saranno Martinelli e Kim Lucas, pronti a far rivivere le atmosfere iconiche di due decenni che hanno fatto la storia della musica dance. Un fine settimana da non perdere per gli amanti della musica e del divertimento, in una location rinnovata e pronta ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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