Dopo due settimane di chiusura per lavori, la discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme riapre le sue porte e organizza un weekend pasquale con eventi di rilievo. La struttura, nota per i suoi eventi notturni, torna ad accogliere i clienti con un programma speciale in occasione delle festività. La riapertura è prevista subito dopo la conclusione degli interventi di ristrutturazione.

Dopo due settimane di chiusura per lavori, la discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme è pronta a riaccendere la notte con un weekend pasquale di altissimo livello. Sabato spazio a una festa privata, evento esclusivo che anticipa il grande appuntamento della domenica. Domenica, giorno di Pasqua, il P1 propone un vero e proprio viaggio nel tempo con il tema “’80 voglia e ’90 per sempre”. Ospiti speciali della serata saranno Martinelli e Kim Lucas, pronti a far rivivere le atmosfere iconiche di due decenni che hanno fatto la storia della musica dance. Un fine settimana da non perdere per gli amanti della musica e del divertimento, in una location rinnovata e pronta ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Riapre il P1 DI Abano Terme con un weekend pasquale con grandi eventi

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