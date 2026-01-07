P1 di Abano Terme per il weekend musica dal vivo e hit da ballo

A P1 di Abano Terme, il weekend si anima con musica dal vivo e DJ set, offrendo un programma vario tra sala live e sala disco. La discoteca propone serate dedicate a diversi gusti musicali, creando un ambiente ideale per chi desidera divertirsi e ballare. Un’occasione per trascorrere il fine settimana in un’atmosfera conviviale, con musica di qualità e momenti di svago garantiti.

Settimana all’insegna della musica e del divertimento alla discoteca P1 di via Giusti, che propone un programma articolato tra sala live e sala disco, capace di soddisfare gusti diversi ma unito dalla stessa voglia di ballare.Venerdì 9 gennaioSi parte venerdì 9 gennaio con un doppio appuntamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - P1 di Abano Terme per il weekend musica dal vivo e hit da ballo Leggi anche: Discoteca P1 di Abano Terme: weekend tra musica live, ballo e grandi hit di tutti i tempi Leggi anche: Settimana di musica e divertimento al P1 di Abano: dal ballo liscio alla love generation Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Settimana di eventi al p1 di Abano Terme: grande Capodanno e musica no stop. P1 di Abano Terme per il weekend musica dal vivo e hit da ballo - Settimana all’insegna della musica e del divertimento alla discoteca P1 di via Giusti, che propone un programma articolato tra sala live e sala disco, capace di soddisfare gusti diversi ma unito dalla ... padovaoggi.it

Discoteca P1, un weekend di festa tra Natale, santo Stefano e sabato notte: ecco il programma ad Abano - La Discoteca P1 di via Giusti 21 ad Abano Terme si conferma protagonista assoluta delle vacanze di Natale, con un programma ricco di appuntamenti che attraversano generi, epoche musicali e atmosfere ... padovaoggi.it

Maltempo, la discoteca P1 resta chiusa: «Manutenzioni straordinarie, riapriamo il 12 e 13 settembre» - Si sono messi al lavoro, ma i danni causati dal maltempo degli ultimi giorni sono talmente elevati da richiedere più tempo del previsto per la sistemazione e così, nonostante ... ilgazzettino.it

Sono due storici edifici di Abano terme, ma da anni sono abbandonati e dismessi. La prima è un’ex dimora privata dell’Ottocento, poi divenuta struttura ricettiva. L’altra è stata pizzeria tra le più gettonate - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.