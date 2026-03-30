Riapre a Jesolo l' ambulatorio per le certificazioni medico-legali

A Jesolo è stato riaperto l’ambulatorio del Dipartimento di prevenzione ubicato in via Levantina 104, all’interno dell’area ospedaliera. L’ambulatorio si occupa del rilascio e del rinnovo delle certificazioni medico-legali di primo livello, tra cui quelle per la patente di guida e l’idoneità all’adozione. La struttura torna operativa per le pratiche di certificazione richieste da cittadini e utenti della zona.

Era rimasto chiuso per diversi anni, torna operativo il giovedì mattina. Tra i servizi: rilascio e rinnovo della patente, idoneità all'adozione, contrassegno sosta invalidi L'ambulatorio, ricorda la direttrice Anna Pupo, era stato chiuso durante il periodo pandemico e poi non più riaperto per carenza di personale medico. Ora, grazie a una riorganizzazione dell'organico, la sede torna operativa: «Con il potenziamento della unità operativa di medicina legale, che ora dispone di tre medici, e con la collaborazione dei medici del servizio igiene e sanità pubblica, è stato possibile garantire l’apertura settimanale, il giovedì mattina», spiega la dottoressa Pupo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Riapre a Jesolo l'ambulatorio per le certificazioni medico-legali Articoli correlati Aanta Sofia, apre l’ambulatorio vaccinale per le certificazioni all’ospedale NefettiGiovedì, dalle 9 alle 13, sarà aperto l'ambulatorio vaccinale dedicato alle certificazioni all’ospedale Nefetti di Santa Sofia, in via Renato... A Santa Sofia, apre l’ambulatorio vaccinale per le certificazioni all’ospedale NefettiGiovedì, dalle 9 alle 13, sarà aperto l'ambulatorio vaccinale dedicato alle certificazioni all’ospedale Nefetti di Santa Sofia, in via Renato... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riapre a Jesolo l'ambulatorio per le... Discussioni sull' argomento Pedrocchi di Paese, la riapertura con i dj che hanno animato le nottate delle migliori discoteche di Jesolo negli anni Novanta; Domani riapre il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo; Ginnastica artistica: 31 azzurre convocate per il Trofeo di Jesolo. Università, la mensa di Valletta Puggia non riapre, la protesta degli studenti x.com Dopo tredici anni di silenzio il Museo Patroni di #Pula riapre le sue porte - VIDEO - facebook.com facebook