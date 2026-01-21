A Santa Sofia apre l’ambulatorio vaccinale per le certificazioni all’ospedale Nefetti

A Santa Sofia, l’ospedale Nefetti apre un nuovo ambulatorio vaccinale dedicato alle certificazioni. L’attività sarà disponibile giovedì, dalle 9 alle 13, presso la sede di via Renato Valbonesi 1. Questa iniziativa mira a offrire un servizio semplice e accessibile per le certificazioni vaccinali, garantendo supporto alla cittadinanza in modo efficace e senza tempi di attesa eccessivi.

Giovedì, dalle 9 alle 13, sarà aperto l'ambulatorio vaccinale dedicato alle certificazioni all'ospedale Nefetti di Santa Sofia, in via Renato Valbonesi 1. Il servizio è rivolto a chi deve effettuare vaccinazioni o richiedere il rilascio di certificazioni sanitarie. Per accedere all'ambulatorio è.

