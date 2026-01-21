Aanta Sofia apre l’ambulatorio vaccinale per le certificazioni all’ospedale Nefetti
Aanta Sofia apre un nuovo ambulatorio vaccinale presso l’ospedale Nefetti di Santa Sofia, dedicato alle certificazioni sanitarie. L’attività si svolgerà giovedì, dalle 9 alle 13, in via Renato Valbonesi 1. Questo servizio offre supporto per le certificazioni vaccinali, garantendo un accesso rapido e professionale ai cittadini che ne necessitano.
Giovedì, dalle 9 alle 13, sarà aperto l'ambulatorio vaccinale dedicato alle certificazioni all’ospedale Nefetti di Santa Sofia, in via Renato Valbonesi 1. Il servizio è rivolto a chi deve effettuare vaccinazioni o richiedere il rilascio di certificazioni sanitarie. Per accedere all’ambulatorio è.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Nuova sede per l'ambulatorio vaccinale di Vasto, che lascia i locali del distretto sanitario
All’ospedale di Frattamaggiore l’ambulatorio per le lesioni difficiliAll’ospedale di Frattamaggiore nasce l’ambulatorio dedicato alle lesioni difficili, offrendo cure specializzate e tecniche innovative.
Argomenti discussi: Società - Applausi per l’Orchestra dell’Accademia di Santa Sofia nel quarto evento in cartellone; Dimensionamento scolastico, incontro pubblico a Santa Sofia; Dimensionamento scolastico: evento Pd a Santa Sofia con l’assessora regionale Isabella Conti; Quarto appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia.
Santa Sofia e l’oro dei buskers. Edizione record, l’indotto gode: 22mila presenze e grandi affariÈ stato un successo oltre le aspettative l’edizione numero 34 del Festival internazionale artisti di strada di Santa Sofia organizzato dalla Pro loco, dal Comitato Rias e dal Comune. I numeri parlano ... ilrestodelcarlino.it
Quarto appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia #Benevento - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.