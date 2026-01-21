Aanta Sofia apre l’ambulatorio vaccinale per le certificazioni all’ospedale Nefetti

Aanta Sofia apre un nuovo ambulatorio vaccinale presso l’ospedale Nefetti di Santa Sofia, dedicato alle certificazioni sanitarie. L’attività si svolgerà giovedì, dalle 9 alle 13, in via Renato Valbonesi 1. Questo servizio offre supporto per le certificazioni vaccinali, garantendo un accesso rapido e professionale ai cittadini che ne necessitano.

