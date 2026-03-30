Rete Ferroviaria Italiana ha approvato il progetto per il sottopasso ciclopedonale di Summaga, che sarà realizzato lungo viale Cadorna. La struttura collegherà la frazione al centro di Portogruaro e sarà inclusa nella ciclovia Trieste-Venezia. La decisione riguarda un’opera pubblica destinata a migliorare i collegamenti tra le due aree.

Il sindaco di Portogruaro: «Un'opera attesa dagli anni ’70». Ma manca ancora una parte dei fondi necessari Rete Ferroviaria Italiana ha dato parere favorevole al progetto del sottopasso ciclopedonale di Summaga, opera pubblica inserita in viale Cadorna e di collegamento tra la frazione e il centro di Portogruaro. Si tratta di un percorso perpendicolare alla linea ferroviaria, a nord dell'ex passaggio a livello. L’approvazione definitiva e l’autorizzazione ai lavori sono ora subordinate alla verifica del progetto esecutivo, al pagamento degli oneri che verranno sostenuti da Rfi e alla stipula di una convenzione di attraversamento, che regolerà la costruzione e il mantenimento in opera della nuova viabilità. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Rfi approva il progetto del sottopasso di Summaga: farà parte della ciclovia Trieste-Venezia

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