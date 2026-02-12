La giunta approva la revisione del percorso della ciclovia VenTo al Lido

La giunta comunale di Venezia ha approvato la revisione del percorso della ciclovia VenTo al Lido. La modifica arriva dopo settimane di proteste da parte di alcuni residenti, che avevano espresso preoccupazioni sul tracciato. Dopo incontri con tecnici e rappresentanti del Comune, tra cui il sindaco, l’amministrazione ha deciso di adattare il progetto per cercare di accontentare tutte le parti coinvolte.

Dopo le proteste e i confronti con l'amministrazione comunale si è formalizzato il provvedimento che riguarda una parte del tracciato sul fronte lagunare Il tracciato del tratto veneziano della ciclovia VenTo, che collegherà il capoluogo lagunare a Torino, ha incontrato nei mesi scorsi l'opposizione di una parte dei residenti del Lido; in seguito alle proteste, e poi agli incontri con i tecnici e con i rappresentanti del Comune (incluso il sindaco Luigi Brugnaro), l'amministrazione ha scelto di modificare il percorso. E oggi ha formalizzato la decisione con una delibera di giunta che contiene l'atto di indirizzo per l'avvio della nuova progettazione, finalizzata alla successiva realizzazione.

