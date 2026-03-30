Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha accolto la richiesta di Alessandro Basciano di revocare il braccialetto elettronico che portava da sei mesi. La decisione riguarda il procedimento in cui il dj è imputato di stalking nei confronti dell’ex compagna, modella. L’avvocato di Basciano ha riferito che l’ex compagna si sarebbe trasferita vicino a lui, mentre la difesa attende di leggere i documenti ufficiali.

Il gup di Milano ha deciso di accogliere l’istanza di Alessandro Basciano per la revoca della misura del braccialetto elettronico disposta sei mesi fa nel procedimento, adesso in fase di udienza preliminare, in cui il dj risponde di stalking ai danni dell’ex compagna e modella Sophie Codegoni. “Chi sta utilizzando le aule di Tribunale per sostenere cose non vere, deve essere punito. Pian piano sta venendo fuori tutta la verità. È necessario fare chiarezza”, ha commentato il dj. Tra i motivi che hanno indotto il giudice a cancellare il precedente provvedimento, ci sarebbe il fatto che Codegoni si è trasferita in un appartamento a 300 metri da casa sua “dimostrando – ha spiegato il difensore di Basciano, Leonardo D’Erasmo – di non aver alcun timore del mio assistito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Revocato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano. L’avvocato della difesa: “Sophie Codegoni è andata a vivere vicino a lui”. La replica: “Aspettiamo di leggere le carte”

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