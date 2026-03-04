Nel corso di questa giornata, l’amministratore delegato del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, è stato rimosso dalla sua posizione. La decisione è arrivata in seguito a divergenze con alcuni azionisti, tra cui un noto imprenditore coinvolto anche in un procedimento giudiziario. La società ha comunicato ufficialmente la sostituzione, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo.

Non c'è pace a Siena, dove l'amministratore delegato del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, sarà messo alla porta nonostante i suoi ottimi servigi. Il banchiere che dopo aver risanato il Monte ha portato a termine la conquista di Mediobanca e, quindi, delle Generali, non è gradito al socio forte Francesco Gaetano Caltagirone, si sa. Nonostante i toni subordinati delle telefonate con il costruttore-editore captate dagli inquirenti nel corso delle indagini sulla scalata di Piazzetta Cuccia, Lovaglio non ha fatto mistero di avere una certa autonomia di pensiero sulla gestione della banca e della preda appena conquistata.

© Ilfattoquotidiano.it - Ribaltone al Monte dei Paschi: defenestrato l’amministratore delegato Lovaglio sgradito a Caltagirone (e indagato con lui)

Monte Paschi: Tesoro favorevole a riconferma LovaglioSale l’attesa per il prossimo consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, con il board che discute ancora su chi candidare alla...

Giorgetti su Mps: Piena fiducia nell'Amministratore Delegato Lovaglio – Il video(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 “La presente Informativa è volta a fornire un quadro d'insieme dall'intervento pubblico nella banca Monte dei...

