Rete neonazista tra i giovani | quattro minori indagati nel Teramano

Nell’ambito di un’indagine sulla radicalizzazione online, sono stati effettuati sequestri e perquisizioni nel territorio del Teramano, con quattro minori iscritti nel registro degli indagati. L’indagine si concentra su una rete neonazista attiva tra i giovani, e sono state raccolte prove relative alle attività di propaganda e coinvolgimento sui social media. La procedura giudiziaria prosegue per approfondire i dettagli delle attività contestate.

Teramo - Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla radicalizzazione online: sequestri e perquisizioni per verificare il coinvolgimento dei ragazzi in ambienti virtuali estremisti e violenti Si allarga l’inchiesta sulla presunta radicalizzazione giovanile online legata alla rete neonazista “Werwolf Division”. Nel Teramano risultano quattro minorenni indagati, sottoposti a perquisizioni personali e informatiche nell’ambito dell’operazione denominata “Hate”, coordinata dalla Procura per i minorenni dell’Aquila. Il nucleo principale è stato individuato nella città di Teramo, dove risiedono tre dei ragazzi coinvolti, tra cui anche uno studente originario di Pescara. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Rete neonazista tra i giovani: quattro minori indagati nel Teramano Articoli correlati Violenze sessuali su minori online: due uomini in arresto e altri quattro indagatiDue uomini di 47 e 31 anni sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale online a distanza su minori nell'ambito di un'inchiesta della... Polizia Postale smantella rete internazionale di sfruttamento minori tramite streaming, due fermi e sei indagatiLa Polizia Postale ha smantellato una rete internazionale specializzata nello sfruttamento sessuale di minori tramite streaming in tempo reale,...