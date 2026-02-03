La Polizia Postale ha chiuso una rete internazionale di sfruttamento di minori via streaming. Due persone sono state fermate, altre sei sono sotto indagine. L’operazione ha colpito un giro di sfruttamento che coinvolgeva minori in diverse nazioni.

La Polizia Postale ha smantellato una rete internazionale specializzata nello sfruttamento sessuale di minori tramite streaming in tempo reale, portando all’arresto di due persone e all’indagine di altre sei. L’operazione, coordinata dalla Procura della di Milano e condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO), ha messo a nudo un sistema organizzato che sfrutta la tecnologia per rendere accessibile in diretta la violenza sui bambini. Gli arrestati sono stati identificati come partecipanti attivi al fenomeno noto come “live distant child abuse”, una forma di abuso sessuale che avviene a distanza, senza contatto fisico diretto tra il colpevole e la vittima, ma con controllo e partecipazione in tempo reale tramite webcam. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polizia Postale smantella rete internazionale di sfruttamento minori tramite streaming, due fermi e sei indagati

Un'inchiesta della Procura di Milano e della Polizia Postale ha portato all'identificazione di persone coinvolte in un circuito internazionale di sfruttamento: violenze trasmesse via webcam da Vietnam e Tailandia

