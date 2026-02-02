Violenze sessuali su minori online | due uomini in arresto e altri quattro indagati

La polizia ha arrestato due uomini di 47 e 31 anni accusati di aver commesso violenze sessuali su minori attraverso internet. L’indagine, condotta dalla Procura di Milano, ha portato anche all’iscrizione nel registro degli indagati di altri quattro persone. Le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce su una rete di abusi che si svolge dietro uno schermo, con le vittime spesso troppo giovani per difendersi.

