Quartiere Carnovali al via i lavori nell’area cani di via Lolmo

A Carnovali, a Bergamo, sono partiti i lavori per sistemare l’area cani di via Lolmo, un punto molto frequentato da famiglie e proprietari di animali. Le operazioni prevedono la sistemazione di recinzioni e spazi di sgambo, per migliorare la sicurezza e il comfort degli utenti. La zona si trova all’interno di un parco che spesso si riempie di bambini e cani che giocano e corrono.

Bergamo. Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area cani di via Lolmo, nel quartiere Carnovali, all’interno del parco molto frequentato dalle famiglie della zona e da numerosi possessori di cani. L’intervento prevede in primo luogo la sostituzione della recinzione perimetrale: la precedente struttura in legno, deteriorata e non più conforme alle normative vigenti, è stata rimossa e sostituita con una nuova recinzione in orsogrill, dotata di doppio cancello con bussola di sicurezza, per garantire maggiore tutela e tranquillità alle persone e ai loro animali. L’intervento complessivo, per un importo stanziato di circa 12 mila euro, si inserisce nel programma di cura e valorizzazione degli spazi pubblici di quartiere con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la fruibilità delle aree verdi cittadine.🔗 Leggi su Bergamonews.it

