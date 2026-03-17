A Giugliano, i lavori nell’area giochi di piazza Gramsci sono stati sospesi e il sito è stato recintato con transenne. Da questo fine settimana, i bambini non possono più accedere al playground situato alle spalle del Primo Circolo Didattico Mena Morlando. I lavori riprenderanno domani, secondo quanto comunicato dalle autorità locali.

Area giochi chiusa, transenne e lavori fermi: succede a Giugliano, in piazza Gramsci, dove da questo weekend i bambini non possono più accedere al playground alle spalle del Primo Circolo Didattico Mena Morlando. Il motivo? Una pavimentazione danneggiata che ha reso necessario l’intervento di manutenzione e la conseguente interdizione dell’area. Ma i lavori hanno subito uno stop: le condizioni meteo avverse hanno impedito di procedere con la posa della nuova superficie. Dal Comune fanno sapere che, salvo ulteriori imprevisti, il cantiere dovrebbe ripartire già da domani e concludersi nel giro di due giorni. Un disagio quindi temporaneo, ma che nel frattempo lascia senza uno spazio di gioco decine di famiglie della zona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, fermi i lavori nell’area giochi di piazza Gramsci: “Riprenderanno domani”

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