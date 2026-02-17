Tromello incidente sul lavoro | operaio resta con la mano incastrata nella pressa

Un operaio di Tromello è rimasto con la mano incastrata nella pressa durante il turno di lavoro. L’incidente si è verificato questa mattina in un’azienda che produce componenti in alluminio, causando l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno estratto l’uomo e trasportato in ospedale.

Tromello (Pavia), 17 febbraio 2026 - Gli è rimasta i ncastrata la mano nella pressa per la lavorazione dell'alluminio. Un operaio di 44 anni è rimasto ferito in modo grave nell' incidente sul lavoro. E' successo in via Artigianato a Tromello, nello stabilimento di una ditta che produce capsule e tappi in alluminio. Erano le 3.30 circa di oggi, martedì 17 febbraio, quando dalla stessa ditta è stato richiesto l'intervento dei soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), arrivato sul posto sia con un'ambulanza della Croce Garlaschese che con l'auto medica con il rianimatore a bordo.