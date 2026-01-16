Tir con pala eolica da 40 metri resta bloccato nel sottopasso

Nella notte di giovedì, un tir con pala eolica di 40 metri si è bloccato nel sottopasso di via Pasubio ad Ascoli Piceno, causando lunghi disagi alla circolazione. L’incidente si è verificato intorno all’1:30, e il traffico sulla Statale Adriatica è rimasto bloccato per oltre tre ore. L’intervento delle autorità ha richiesto tempo per rimuovere il mezzo e ripristinare la normale viabilità.

Ascoli Piceno, 16 gennaio 2026 – Statale Adriatica bloccata per più di tre ore dopo che, all'1,30 della notte di giovedì, un camion di trasporti eccezionali è rimasto incastrato nel sottopasso di via Pasubio mentre procedeva in direzione sud. L'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Benedetto per regolare la viabilità, i vigili del fuoco del locale distaccamento ed il personale con i mezzi speciali della ditta Luzi e Cipolloni che sono riusciti a portare fuori dal sottopasso una 'bestia' lunga 40 metri che trasporta la base di una pala eolica dal peso di 1000 quintali.

