Resta folgorato mentre ruba un cavo di rame Dopo pochi giorni tenta di compiere lo stesso furto

Un uomo di 39 anni, di origini bulgare, è stato arrestato dopo aver tentato di rubare un cavo di rame e, pochi giorni dopo, aver ripetuto lo stesso tentativo. La polizia ha fermato il soggetto mentre cercava di compiere il secondo furto, che seguiva un primo episodio di tentato furto. La vicenda si è svolta in un breve arco di tempo.

Martin Yordanov, 39enne bulgaro, è stato protagonista di una doppia disavventura nel giro di pochi giorni. Il 23 marzo scorso era stato arrestato dopo essere rimasto folgorato mentre tentava di rubare del rame all’interno di una cabina dell’Enel in un condominio di Melito. L’intervento dei sanitari del 118 aveva confermato che, nonostante lo stordimento causato dalla scarica elettrica, le condizioni dell’uomo erano sotto controllo. A porre fine al colpo e ad assicurarlo alla giustizia erano stati i carabinieri. La scorsa notte, il copione si è ripetuto, ma questa volta senza scosse. A Villaricca, due carabinieri della locale stazione, liberi dal servizio, hanno notato Yordanov mentre tentava di forzare una cabina Enel destinata alla ricarica di veicoli elettrici in via Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Resta folgorato mentre ruba un cavo di rame. Dopo pochi giorni tenta di compiere lo stesso furto Articoli correlati Tragico tentativo di furto di rame: ladro 45enne resta folgorato. La drammatica scoperta a PomeziaA Pomezia rinvenuto un cadavere carbonizzato nell’area dell’ex Consorzio Agrario in via Campobello. Casalnuovo, rapinatore colpisce due volte lo stesso supermercato nel giro di pochi giorniPaura a Casalnuovo, dove il supermercato Conad City di via Nazionale delle Puglie è stato preso di mira da un rapinatore solitario per ben due volte... Contenuti e approfondimenti su Resta folgorato Argomenti discussi: Sale su un traliccio per rubare rame romeno cade e muore. Muore folgorato mentre ruba cavi in una cabina elettrica, il cadavere abbandonato dai compliciMacabra scoperta nella giornata di martedì 10 febbraio nella zona industriale di Pomezia. Il corpo carbonizzato di un uomo, già in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto all’interno di ... blitzquotidiano.it Muore folgorato mentre ruba cavi in una cabina elettrica a Pomezia: cadavere abbandonato dai compliciUn cadavere carbonizzato e già in stato di decomposizione è stato trovato ieri martedì 10 febbraio all’interno di una cabina elettrica in via Campobello, nella zona industriale di Pomezia. La scoperta ... fanpage.it