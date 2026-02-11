Tragico tentativo di furto di rame | ladro 45enne resta folgorato La drammatica scoperta a Pomezia

Questa mattina a Pomezia è stato trovato il corpo senza vita di un uomo all’interno dell’area dell’ex Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone. Si sospetta che il 45enne, intento a rubare rame, sia stato folgorato durante il tentativo. La scena del dramma è stata scoperta da alcuni passanti che hanno chiamato subito i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Le autorità stanno verificando le cause e cercando di capire cosa sia successo esattamente.

Un corpo senza vita, carbonizzato, è stato rinvenuto a Pomezia all'interno dell'area dell' ex Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone. La scoperta è avvenuta lunedì sera, quando un addetto alla manutenzione dell'impianto elettrico ha trovato il cadavere nei pressi di una cabina elettrica della struttura di via Campobello. La scoperta e l'allarme: intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pomezia e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia. Le verifiche e i rilievi sono stati eseguiti sia per ricostruire quanto accaduto sia per procedere all' identificazione della vittima.

