Le scuole che non producono rifiuti pericolosi devono seguire precise procedure e rispettare specifici obblighi nel sistema RENTRI. Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è stato istituito con un decreto e mira a monitorare le attività di gestione dei rifiuti scolastici. La normativa chiarisce le responsabilità delle istituzioni e le modalità di compilazione del registro digitale.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). Nelle istituzioni scolastiche la gestione dei rifiuti pericolosi non è un tema “solo tecnico”: è un segmento della responsabilità amministrativa del dirigente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Quali sono i rifiuti pericolosi più frequenti nelle scuole e quali obblighi. La gestione del RENTRIIl Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.

Rifiuti nelle scuole e il sistema di tracciabilità (RENTRI), 9 guide per approfondireDal 10 al 18 marzo pubblicheremo uno speciale dedicato al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e ai suoi riflessi...

Tutti gli aggiornamenti su Le scuole che non producono rifiuti...

Discussioni sull' argomento Le scuole che non producono rifiuti pericolosi: obblighi, procedure e responsabilità nel sistema RENTRI; La Fondazione Giulia Cecchettin ha lanciato il suo primo grande progetto; Rifiuti nelle scuole e il sistema di tracciabilità (RENTRI), 9 guide per approfondire; La Biennale senza italiani e il sistema che non produce arte contemporanea.

Quando le scuole funzionano ma mancano gli spazi: il diritto allo studio non può dipendere dai metri quadratiCi sono numeri che non chiedono applausi, ma risposte. Negli ultimi due anni l’IISS Principessa Maria Pia di Taranto ... orizzontescuola.it

Il Pakistan chiude le scuole e taglia i consumi energetici: piano d'emergenza contro il caro petrolio - facebook.com facebook

A Tipicità presentato 'Pappa Fish', il pesce fresco nelle scuole di Fermo. Il Comune si è aggiudicato un finanziamento da 20mila euro per le mense #ANSA x.com