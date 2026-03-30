Remax lancia il Talent Day Opportunità nel real estate

Remax Italia ha annunciato il lancio del Talent Day, un evento dedicato ai professionisti e agli imprenditori del settore immobiliare. La manifestazione si inserisce nel piano di espansione previsto per il 2026, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di ingresso e sviluppo nel mercato del real estate. La iniziativa mira a coinvolgere figure interessate a entrare in contatto con l’azienda e a conoscere le possibilità di collaborazione.

NEL QUADRO del piano di espansione annunciato per il 2026, Remax Italia promuove nuove occasioni di ingresso e crescita per professionisti e imprenditori del real estate. Tra le novità, il Talent Day segna l’introduzione di un nuovo format di reclutamento. Il primo appuntamento è in programma il 31 marzo a Milano, ed è strutturato per favorire una conoscenza approfondita del modello Remax. Per l’occasione, il Gruppo apre le porte del proprio headquarter milanese (nella foto in basso), offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare direttamente nel cuore dell’organizzazione e conoscerne da vicino dinamiche, strumenti e prospettive. L’evento si configura come un’esperienza immersiva, pensata per offrire un accesso diretto al mondo Remax. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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