remax lancia il talent day | nuove opportunità per professionisti e imprenditori del real estate

Remax Italia ha annunciato il lancio del Talent Day, un evento volto a offrire nuove opportunità di ingresso e sviluppo nel settore immobiliare. La manifestazione si inserisce nel piano di espansione previsto fino al 2026, con l’obiettivo di coinvolgere professionisti e imprenditori interessati a consolidare o avviare attività nel settore. La iniziativa mira a favorire il contatto tra operatori e potenziali collaboratori.

Nel quadro del piano di espansione annunciato per il 2026, REMAX Italia promuove nuove occasioni di ingresso e crescita per professionisti e imprenditori del real estate. Tra le novità, il Talent Day segna l’introduzione di un nuovo format di reclutamento. Il primo appuntamento è in programma il 31 marzo a Milano, ed è strutturato per favorire una conoscenza approfondita del modello REMAX. Per l’occasione, il Gruppo apre le porte del proprio headquarter milanese, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare direttamente nel cuore dell’organizzazione e conoscerne da vicino dinamiche, strumenti e prospettive. L’evento si configura come un’esperienza immersiva, pensata per offrire un accesso diretto al mondo REMAX. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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