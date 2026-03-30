Regno Unito auto su pedoni a Derby | i rilievi della polizia sul luogo dell' incidente

A Derby, nel Regno Unito, un'auto ha investito alcuni pedoni nel centro della città. La polizia ha arrestato un uomo di 36 anni con l’accusa di tentato omicidio. Sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti rilievi da parte delle forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

La polizia di Derby, nel Regno Unito, ha arrestato un uomo di 36 anni con l’accusa di tentato omicidio dopo che un’auto ha investito diversi pedoni nel centro cittadino. L’ incidente, avvenuto intorno alle 21:30, ha provocato il ricovero in ospedale di sette persone. Le autorità hanno precisato che gli agenti dell’ antiterrorismo stanno supportando le indagini della polizia locale, come prassi per incidenti di questo tipo. Tuttavia, il sovrintendente capo Emma Aldred ha chiarito che al momento l’episodio non è considerato un atto terroristico. L’uomo arrestato è stato fermato a breve distanza dal luogo dell’incidente e resta in custodia della polizia, mentre le indagini proseguono per accertare le dinamiche dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, auto su pedoni a Derby: i rilievi della polizia sul luogo dell'incidente Articoli correlati Tram deragliato a Milano, i rilievi tecnici sul luogo dell'incidenteLunedì mattina sono stati effettuati i rilievi tecnici dalla squadra controllo esercizio superficie di Atm in viale Vittorio Veneto, dove venerdì è... Leggi anche: Regno Unito, auto sulla folla a Derby, almeno 20 feriti: arrestato un 30enne Tutti gli aggiornamenti su Regno Unito Temi più discussi: Regno unito, uomo investe passanti a Derby: sette feriti; Auto sulla folla a Derby, è stato un sabato sera di paura nel Regno Unito; Regno Unito, auto sui pedoni a Derby: 7 feriti e un arresto; Toyota circular factory, quando il fine vita di un’auto diventa un nuovo inizio. Regno Unito, auto su pedoni a Derby: i rilievi della polizia sul luogo dell'incidente(LaPresse) La polizia di Derby ha arrestato un uomo di 36 anni con l’accusa di tentato omicidio dopo che un’auto ha investito diversi pedoni ... stream24.ilsole24ore.com Regno Unito, auto sui pedoni a Derby: 7 feriti e un arrestoNel cuore di Derby, in Friar Gate, nella serata di sabato un’auto ha investito diversi pedoni, causando il ferimento di sette persone, alcune in condizioni serie ma non in pericolo di vita. La polizia ... tg24.sky.it Viaggi nel Regno Unito più cari - facebook.com facebook Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il ddl sulla pena di morte in Israele x.com