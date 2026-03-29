Regno Unito auto sulla folla a Derby almeno 20 feriti | arrestato un 30enne

Nel centro di Derby, nel Regno Unito, un'auto ha investito una folla intorno alle 21.30. Almeno 20 persone sono rimaste ferite nell'incidente. La polizia ha arrestato un uomo di 30 anni e ha escluso che si trattasse di un atto terroristico. Le autorità hanno dichiarato che non c'è rischio per la sicurezza della collettività.

L’episodio è avvenuto nel centro della città inglese intorno alle 21.30. La polizia esclude il terrorismo e rassicura: “Nessun rischio per la collettività” Un’auto ha investito diversi pedoni nel centro di Derby, nel Regno Unito, causando numerosi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. L’episodio si è verificato intorno alle 21.30 di sabato sera in Friar Gate, una delle principali arterie cittadine. Secondo quanto riferito dalle autorità locali e rilanciato dai media britannici, tra cui la Bbc e Sky News, almeno 20 persone sarebbero rimaste coinvolte nell’impatto. Alla guida della vettura, una Suzuki Swift nera, si trovava un uomo di circa trent’anni, immediatamente fermato dagli agenti e posto in arresto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regno Unito, auto sulla folla a Derby, almeno 20 feriti: arrestato un 30enne Articoli correlati Auto sulla folla della movida a Derby, in Inghilterra: 20 persone ferite, arrestato un 30enneUn uomo di 30 anni è stato arrestato nelle scorse ore con l'accusa di aver investito e ferito almeno 20 persone per le strade di Derby, in... Derby, auto sulla folla della movida: almeno 20 feriti, alcuni graviLa cronaca internazionale si tinge nuovamente di rosso a causa di un drammatico episodio verificatosi nel cuore del Regno Unito. Aggiornamenti e notizie su Regno Unito Temi più discussi: Toyota circular factory, quando il fine vita di un’auto diventa un nuovo inizio; Regno Unito: Auto investe pedoni in Inghilterra, arrestato il conducente | blue News; Mercato auto Ue, ANFIA: timida ripresa a febbraio; TASS (TELEGRAM) * REGNO UNITO: UN'AUTO SI È LANCIATA CONTRO LA FOLLA, DIVERSE PERSONE FERITE A DERBY (VIDEO). Tassa sulle auto elettriche: bufera nel Regno UnitoTassare le auto elettriche per compensare il calo dei proventi dalle accise sui carburanti tradizionali? Se n'è discusso in Italia e si litiga nel Regno Unito, dove il governo sta valutando ... gazzetta.it Auto elettriche, il Regno Unito vuole iniziare a tassarle per recuperare l’accisa sui carburanti fossiliGli automobilisti elettrici speravano di essersi lasciati alle spalle il mondo delle accise, e invece no. L’argomento tassa auto elettriche è arrivato sul tavolo della politica europea con una certa ... greenme.it Auguri a MICHAEL WINTERBOTTOM che oggi compie 65 anni (Blackburn, Regno Unito, 29 marzo 1961). Il più eclettico e movimentato regista e sceneggiatore inglese che ha saputo, con entusiasmo sempre crescente, narrare la sua cultura con un gusto (par - facebook.com facebook Regno Unito in allarme: a rischio le scorte di farmaci (anche oncologici) se il conflitto in Iran dovesse continuare - leggi x.com