Lunedì mattina, una squadra di tecnici di Atm ha svolto rilievi sul luogo dell’incidente in viale Vittorio Veneto, a Milano, dove venerdì scorso il tram 9 è uscito dai binari. L’incidente ha causato due morti e 48 feriti. Le operazioni di controllo hanno coinvolto le autorità competenti per analizzare i dettagli del deragliamento.

Lunedì mattina sono stati effettuati i rilievi tecnici dalla squadra controllo esercizio superficie di Atm in viale Vittorio Veneto, dove venerdì è deragliato il tram 9, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 48. Nel frattempo, l’autista è indagato per disastro ferroviario e sono in corso perquisizioni nella sede Atm di via Monte Rosa a Milano ed è stata sequestrata la documentazione tecnica relativa al Tramlink di ultima generazione e le comunicazioni fra il mezzo della flotta e la centrale operativa di quel pomeriggio. Salvini su congedo parentale paritario: "Bocciatura? Non conosco adeguatamente il tema " New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tram deragliato a Milano, i rilievi tecnici sul luogo dell'incidente

Milano, tram deragliato: i soccorsi sul luogo dell'incidenteUn tram della linea 9 di Milano è deragliato nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, non lontano dal centro, provocando almeno un morto e 39 feriti,...

Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala sul luogo dell'incidenteBeppe Sala sul luogo dell’incidente che a Milano ha provocato almeno un morto e 39 feriti.

Tutto quello che riguarda Tram deragliato.

Temi più discussi: Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Tram deraglia a Milano, il malore del conducente e il sistema di frenata: questi i nodi dell'indagine; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc.

Tram deragliato a Milano, verso altri indagati. Il pm: Da autista velocità elevata e mancato scambio. Nessuna ipotesi esclusaÈ quanto si legge nel decreto che ha disposto il sequestro delle comunicazioni avvenute tra il tranviere e la centrale operativa dell'Atm. Il conducente indagato in concorso ... ilgiorno.it

Tram deragliato a Milano, due morti e 50 feriti. Il conducente indagato per disastro ferroviarioIl conducente del tram 9 che, a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo venerdì scorso a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti, risulta indagato per disastro ferrov ... msn.com

Tram deragliato a Milano, errore sull'identità di uno dei due morti nell'incidente x.com

Tram deragliato, il giallo dei messaggi prima dello schianto: cosa successo a bordo - facebook.com facebook