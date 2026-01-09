Stage in aziende e formazione all' estero la Regione stanzia 3,4 milioni per gli Its Academy dell' Isola

La Regione investe 3,4 milioni di euro negli Its Academy dell’Isola, con l’obiettivo di potenziare l’istruzione tecnologica superiore. Questa iniziativa, promossa dal governo Schifani, mira a innovare i percorsi formativi e favorire l’internazionalizzazione delle competenze degli studenti nell’anno 2025-2026, offrendo opportunità di stage in azienda e formazione all'estero.

Il governo Schifani rafforza il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e investe oltre 3,4 milioni di fondi regionali per innovare i percorsi formativi e promuovere, nell’anno formativo 2025-2026, l’internazionalizzazione delle competenze degli studenti che frequentano gli Its Academy. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

