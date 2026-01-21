Regione Piemonte la Giunta Cirio nasconde il parere dei revisori sul bilancio e l' opposizione stoppa i lavori

In Piemonte, la Giunta Cirio ha deciso di non rendere pubblico il parere dei revisori sul bilancio regionale, alimentando tensioni politiche. L’opposizione ha deciso di sospendere i lavori, evidenziando tensioni sulla gestione finanziaria in un contesto economico difficile. La questione rimane al centro del dibattito politico, mentre le decisioni prese influenzano il clima istituzionale e le future scelte della regione.

Ancora tensione a Palazzo Lascaris. Le questioni finanziarie restano le protagoniste, come ha detto l'assessore regionale al Bilancio Andrea Tronzano, "in un momento economico particolarmente complesso". Nella giornata di ieri, 20 dicembre, la prima commissione ha sì licenziato, con i voti della.

