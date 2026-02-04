Marco Battino diventa carabinere | Una promessa fatta a mio nonno

Da anconatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina ad Ancona, Marco Battino si è iscritto all’Associazione nazionale dei Carabinieri, mantenendo una promessa fatta a suo nonno, che per oltre trent’anni ha servito l’Arma. L’assessore all’Università e alle Politiche giovanili ha deciso di fare questo passo proprio nella sede dell’associazione, in ricordo di quella lunga carriera e del legame speciale con la divisa. Una scelta che ha sorpreso qualcuno, ma che per Battino rappresenta un gesto di affetto e rispetto verso la famiglia e l’istituzione.

ANCONA – Ieri mattina, martedì 3 febbraio, l’assessore all’Università e alle Politiche giovanili Marco Battino, si è recato nella sede anconetana dell’Associazione nazionale dei Carabinieri di Ancona per iscriversi in ricordo del nonno, per oltre trent’anni al servizio dell’Arma. "Leggi le.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Marco Battino

Carlo Pedersoli: “Entrare sul ring con la musica di Trinità era una promessa a mio nonno”

Nell’ultima puntata di OA Focus, condotta da Alice Liverani su OA Sport, è stato ospite Carlo Pedersoli.

Marco Battino riceve una delegazione di studenti iraniani: «Ancona stia al fianco della nostra nazione in questo momento storico»

Marco Battino ha incontrato una delegazione di studenti iraniani ad Ancona, sottolineando il sostegno della città alla loro nazione in un momento difficile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.