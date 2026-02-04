Marco Battino diventa carabinere | Una promessa fatta a mio nonno

Ieri mattina ad Ancona, Marco Battino si è iscritto all’Associazione nazionale dei Carabinieri, mantenendo una promessa fatta a suo nonno, che per oltre trent’anni ha servito l’Arma. L’assessore all’Università e alle Politiche giovanili ha deciso di fare questo passo proprio nella sede dell’associazione, in ricordo di quella lunga carriera e del legame speciale con la divisa. Una scelta che ha sorpreso qualcuno, ma che per Battino rappresenta un gesto di affetto e rispetto verso la famiglia e l’istituzione.

