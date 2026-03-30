A Reggio Emilia, un uomo di 35 anni è stato denunciato dopo aver aggredito e minacciato la moglie incinta. La donna ha subito diverse vessazioni fisiche e psicologiche, che sono andate avanti dal 2019 fino a pochi giorni fa. L’intervento dei Carabinieri di Reggiolo ha interrotto questa serie di episodi di violenza domestica.

Da Reggio Emilia una nuova vicenda di violenza domestica. Una spirale di vessazioni fisiche e psicologiche, iniziata nel 2019 e proseguita quasi ininterrottamente fino ai giorni scorsi, è stata interrotta dall’intervento dei Carabinieri di Reggiolo. Al centro della vicenda un uomo che, nel corso degli anni, avrebbe sottoposto la propria compagna a ripetuti episodi di aggressione, anche alla presenza dei figli minori. Le indagini hanno portato alla luce un quadro di violenze quotidiane, fatte di percosse, minacce e insulti denigratori, spesso scaturiti da motivi banali o da stati di alterazione dovuti all’ abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Reggio Emilia, picchia e minaccia la moglie incinta: denunciato un 35enne

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