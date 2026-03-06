Picchia la moglie incinta che vuole lasciarlo denunciato un pastore

Un pastore è stato denunciato dopo aver aggredito la moglie incinta che aveva annunciato il desiderio di lasciarlo. La donna ha riferito di essere stata colpita con un pugno dietro il collo e di essere stata minacciata con un bastone. L’episodio si è verificato in presenza di altri familiari. La vittima ha poi chiamato le forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto.

Comunica al marito la volontà di interrompere la relazione e viene colpita con un pugno dietro il collo, poi minacciata con un bastone. Un pastore di 32 anni di Palma è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. È stato attivato anche l’iter del “codice rosso”, il protocollo che tutela le donne vittime di violenza. La vittima, una ventottenne in stato di gravidanza, è stata allontanata dalla casa familiare. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe scaturita dalla decisione della donna di porre fine al rapporto con il coniuge. Durante una lite avvenuta in presenza dei quattro figli minorenni e di un altro in arrivo, l’uomo l’avrebbe colpita con un pugno e minacciata con un bastone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Picchia la moglie che vuole lasciarlo, denunciato un pastoreComunica al marito la volontà di interrompere la relazione e viene colpita con un pugno dietro il collo, poi minacciata con un bastone.

Picchia la moglie incinta in piazza e poi sparisce nel nulla: è ricercato, la 22enne trasferita in ospedaleUna ragazza di 22 anni, incinta, è stata picchiata dal marito a Ospitaletto (Brescia): lui al momento è ricercato.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Picchia la moglie incinta che vuole....

Discussioni sull' argomento PICCHIA LA MOGLIE INCINTA MENTRE DORME E I FIGLI CON UNA STECCA DA BILIARDO; Frosinone, Picchia la compagna (anche in gravidanza). Condannato; Picchia la moglie che vuole lasciarlo, denunciato un pastore; La moglie lo picchia per anni davanti ai figli e lui la denuncia ai carabinieri.

TRIVENTO (CB). Picchia madre invalida davanti a minori, la donna chiama il 112 e lo fa arrestare I Carabinieri di Trivento, con il supporto dell'Arma di Bojano, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta - facebook.com facebook

Sassari, picchia il padre e viene arrestato x.com