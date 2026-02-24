Reggio Emilia sequestra e picchia la compagna | arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni è finito in carcere dopo aver sequestrato e picchiato la compagna, causandole ferite e traumi. La polizia ha intercettato l’episodio grazie alle telefonate di emergenza della donna, che aveva paura per la propria incolumità. Il 34enne aveva già un passato di comportamenti violenti e aveva costretto la convivente a vivere in uno stato di soggezione. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il suo trasferimento in cella.

Un vero e proprio incubo quotidiano fatto di schiaffi, insulti, minacce di morte, umiliazioni e, perfino, obbligo ad assumere sostanze stupefacenti. A Reggio Emilia, per mesi, una donna sarebbe stata costretta a vivere in casa, picchiata e controllata in ogni momento dal compagno (ora ex) 34enne, fino a trovare il coraggio di fuggire e chiedere aiuto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Campagnola Emilia, piccolo comune di poco più di 5mila abitanti nel Reggiano, che hanno poi emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere., Stando a quanto emerso dalle indagini le vessazioni dell'uomo nei confronti della ex compagna erano quotidiane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Roma: litiga con compagna, la picchia e sequestra lei e amica, arrestato 50enne a OstiaQuesta mattina a Ostia, un uomo di 50 anni ha aggredito la compagna durante una lite.

Rapine a Reggio Emilia: 34enne arrestato, dipendenze e problemi mentali al centro della confessione.La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni sospettato di aver compiuto cinque rapine tra dicembre 2025 e ora.

