Reggio Emilia 19enne picchia moglie incinta con katana e pentola d' acciaio

A Reggio Emilia, un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie incinta con una katana e una pentola d'acciaio. La donna ha subito colpi e minacce di morte durante l'episodio, che si è verificato in un contesto di violenza fisica e verbale. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per fermare l'aggressore e soccorrere la vittima.

Una spirale di violenza brutale, culminata in minacce di morte con un’arma bianca e aggressioni fisiche ai danni di una donna in stato di vulnerabilità. È lo scenario scoperto dai Carabinieri della Stazione di Gattatico (Reggio Emilia) che, nella mattinata di ieri, hanno posto fine all’escalation di violenze tratto realizzate da un giovane di 19 anni. La vittima, una giovane donna di vent'anni al settimo mese di gravidanza, è stata costretta a subire ore di terrore prima di riuscire a chiedere aiuto. Per questi motivi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata i carabinieri della stazione di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Reggio Emilia, 19enne picchia moglie incinta con katana e pentola d'acciaio Articoli correlati Leggi anche: Reggio Emilia, picchia e minaccia la moglie incinta: denunciato un 35enne Lancia una pentola d’acqua bollente alla moglie e la picchia davanti ai figli: condannato marito violentoCondanna a 7 anni e 4 mesi a Viterbo per maltrattamenti e violenza sessuale sulla moglie: insulti, botte, minacce e abusi anche in presenza dei figli...