reggio emilia alberghi e alloggi per il personale sanitario

L’Azienda Usl di Reggio Emilia ha pubblicato un avviso il 30 marzo 2026 per trovare strutture ricettive disponibili sul mercato locale. L’obiettivo è offrire alloggi a prezzi agevolati ai collaboratori delle varie realtà sanitarie pubbliche presenti nella provincia. La richiesta riguarda alberghi e altre soluzioni abitative per il personale sanitario che lavora sul territorio.

Reggio Emilia, 30 marzo 2026 - Un avviso pubblicato dall’Azienda Usl di Reggio Emilia per reperire sul mercato reggiano disponibilità di soluzione abitative per i collaboratori delle diverse realtà sanitarie pubbliche presenti e attive sul territorio, a prezzi agevolati. L’intento è quello di favorire la soluzione di una problematica sempre più presente fra chi, trasferendosi a Reggio per lavoro da altre città, impegnato negli ospedali e nei distretti, fatica a conciliare le esigenze di lavoro con quelle di individuazione di un alloggio o di una stanza a costi ragionevoli. Non episodi singoli, ma un vero e proprio fenomeno generalizzato e in crescita, che rischia di privare il territorio della possibilità di far arrivare medici e infermieri, di cui il sistema ha bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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