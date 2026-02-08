Reggio Emilia | in arrivo i primi fondi per ristrutturare 186 alloggi di edilizia residenziale social

Reggio Emilia riceve i primi 30 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per ristrutturare 186 alloggi di edilizia sociale. I fondi sono già disponibili e serviranno a migliorare le condizioni di case popolari in tutta la città. La riqualificazione partirà a breve, portando interventi concreti sui quartieri più bisognosi.

Reggio Emilia si prepara a un’importante svolta nella riqualificazione del proprio patrimonio abitativo pubblico: sono arrivati i primi 30 milioni di euro, provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, destinati alla ristrutturazione di 186 alloggi di edilizia residenziale sociale. L’annuncio, giunto nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, segna l’avvio di un piano più ampio, che prevede un investimento complessivo di 300 milioni di euro da parte della Regione, finalizzato a rispondere all’urgente fabbisogno abitativo presente sul territorio. Questa prima tranche di finanziamenti permetterà, in tutta l’Emilia Romagna, la riqualificazione di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Reggio Emilia Edilizia

Dal 16 dicembre al 16 gennaio è aperto il bando per la formazione di una graduatoria valida un anno, finalizzata all’assegnazione di quattro alloggi di edilizia residenziale sociale senza barriere architettoniche in via San Sepolcro 18D, destinati a persone con disabilità.

In Regione si è svolto un incontro tra il dirigente Andrea Liberatore e altri rappresentanti per avviare le procedure necessarie alla stipula della convenzione per la realizzazione di 26 alloggi di edilizia residenziale sociale e delle urbanizzazioni secondarie a Ortona.

