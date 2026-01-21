alberghi sos personale riattivato lo sportello per raccogliere i curriculum

Gli alberghi di Marina di Pietrasanta hanno riattivato lo sportello per la raccolta dei curriculum, offrendo nuove opportunità di lavoro. Sebbene la stagione estiva sia ancora distante, questa iniziativa dimostra l’impegno delle strutture ricettive nel pianificare il futuro e rafforzare il proprio staff. Per chi cerca un impiego nel settore turistico, rappresenta un’occasione per presentare la propria candidatura in modo semplice e diretto.

La stagione estiva è lontana, ma gli alberghi di Marina di Pietrasanta non stanno con le mani in mano. Anzi, sanno bene che l’organizzazione del lavoro parte proprio ora, sia a breve termine visto l’arrivo del Carnevale di Viareggio sia a lungo termine. Peccato però che trovare la manodopera necessaria sia diventata un’impresa. Quelle poche strutture che attualmente lavorano – circa il 15% su un totale di 105 hotel – stanno facendo i salti mortali per accogliere chi verrà da qui a marzo. Peggio ancora chi sta predisponendo la maratona estiva: il piatto piange. Di fronte a questa situazione Federalberghi Marina di Pietrasanta ha deciso pertanto, per il secondo anno di fila, di aprire lo sportello di Tonfano, in via Cairoli 14, per consentire a chi cerca lavoro di portare il curriculum da inoltrare agli alberghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

