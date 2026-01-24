Bari il nuovo Longo riparte dal vecchio 3-5-2 Difesa da registrare e l’attacco bloccato

Il Bari si prepara a scendere in campo all’Orogel Manuzzi con un nuovo inizio, affidandosi ancora al tradizionale schema 3-5-2. La squadra, in un momento di tensione in classifica, cerca stabilità e miglioramenti, soprattutto in fase difensiva e offensiva. La partita rappresenta un’occasione importante per valutare i progressi e le strategie adottate, in un contesto caratterizzato da sfide e incertezze.

Sarà un Bari tutto da scoprire, quello che oggi pomeriggio scenderà in campo all’ Orogel Manuzzi. Vuoi perché in settimana le acque pugliesi sono state decisamente agitate, vuoi per la delicatissima situazione in classifica o per la trasferta della penultima della classe in casa della quinta forza del torneo. Di certo c’è che in panchina non siederà Vivarini (esonerato dal Pescara e che aveva preso il posto di Caserta lo scorso novembre) ma Moreno Longo, tornato in Puglia dopo la scorsa stagione, così come non sarà più Magalini il direttore sportivo, con Valerio Di Cesare, suo vice, che ne ha preso il posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bari, il nuovo Longo riparte dal vecchio 3-5-2. Difesa da registrare e l’attacco bloccato Leggi anche: Avellino, vittoria di carattere ma difesa da registrare: testa al Cesena Calciomercato Bari: Cistana primo nome per la difesa, in attacco occhi su Mendes e CuniIl Calciomercato del Bari si apre con l’obiettivo di rafforzare la linea difensiva, puntando su Cistana come primo nome. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Il Bari riparte da Longo. Benservito a Magalini, promosso Di Cesare; Bari, il nuovo Longo riparte dal vecchio 3-5-2. Difesa da registrare e l’attacco bloccato; Il Bari esonera Vivarini: dopo sei mesi Longo torna ad allenare i biancorossi. Via anche il ds Magalini; Bari, ecco il nuovo allenatore: ufficiale il ritorno di Longo. Bari, il nuovo Longo riparte dal vecchio 3-5-2. Difesa da registrare e l’attacco bloccatoSegnati 3 gol nelle ultime 7 gare e incassate ben 30 reti totali. Inoltre, solo un cleansheet nelle ultime 9. Occhio all’ex Moncini ... ilrestodelcarlino.it Cesena-Bari, le probabili: Longo vara l'attacco pesante? Cistana leader, enigmi a centrocampoIl Bari torna in campo. In pieno mercato e con un nuovo allenatore, la formazione biancorossa non può più sbagliare. La classifica, del resto, è lì a testimoniare il ... tuttobari.com Confindustria Bari, 'porteremo la cultura di impresa nella società'. Presentato il nuovo coordinatore del Club imprese per la cultura #ANSA x.com SSC BARI, NOME NUOVO A CENTROCAMPO: PIACE TRIMBOLI Il Bari punta Simone Trimboli, centrocampista classe 2002 del Mantova. Un giocatore pronto, che abbina qualità e quantità, inamovibile nello scacchiere tattico di mister Possanzini. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.