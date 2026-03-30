Referendum | Tajani ' si stanno perdendo ore importanti lavorare su economia' **

Durante una visita in una località del sud Italia, un rappresentante politico ha commentato le recenti attività legate al referendum, sottolineando come le discussioni stiano occupando tempo prezioso. Ha inoltre evidenziato la necessità di concentrare gli sforzi sul settore economico, in quanto le decisioni prese possono avere ripercussioni sui tempi e sulle risposte della politica.

Manduria (Br), 30 mar. (Adnkronos) - (dall'inviato Cristina Armeni) - “E' chiaro che quando c'è un risultato negativo ci sono dei contraccolpi. Si stanno perdendo forse ore importanti nei dibattiti sul dopo voto. Ma ora dobbiamo lavorare soltanto per preoccuparci delle questioni di cui abbiamo parlato fino adesso, che sono soprattutto quelle economiche: come far crescere la nostra economia, come impedire che una crisi energetica possa riverberarsi sul mondo delle imprese e quindi lavorare intensamente per ridurre la pressione fiscale, per favorire l'impresa”. E' quanto ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo in videocollegamento al 'Forum della cucina italiana' a Manduria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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