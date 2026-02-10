Le aziende stanno perdendo il controllo dei propri PC
Le imprese italiane stanno incontrando sempre più difficoltà a gestire i propri computer. Molte di loro, infatti, si trovano a fare i conti con un aumento delle restrizioni e delle dipendenze dai servizi di terze parti. La tendenza è chiara: il controllo dei dispositivi si sta lentamente spostando verso i provider di servizi digitali, lasciando le aziende meno autonome di quanto credessero.
Il Declino della Sovranità Digitale: Come le Aziende Perdono il Controllo dei Loro PC. La rivoluzione digitale, un tempo promessa di autonomia e controllo per l’utente, sta virando verso un modello di dipendenza e abbonamento. Le aziende, sempre più, si trovano a rinunciare alla proprietà diretta dei propri personal computer, cedendo il passo a servizi cloud e soluzioni basate su intelligenza artificiale. Questo cambiamento, apparentemente graduale, sta sollevando preoccupazioni significative sulla sicurezza dei dati, sulla privacy e, soprattutto, sul controllo delle infrastrutture informatiche aziendali.🔗 Leggi su Ameve.eu
