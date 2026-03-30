Durante la campagna referendaria, un deputato di Forza Italia ha pronunciato un commento forte, affermando che uno dei suoi si sarebbe nascosto e che lo avrebbe aggredito fisicamente. La vicenda ha suscitato reazioni all’interno del partito, dove si continua a discutere sui recenti sviluppi interni. La situazione resta tesa, con alcuni membri che criticano pubblicamente le posizioni di altri colleghi.

La resa dei conti post-referendaria dentro Forza Italia non accenna a fermarsi. Mentre metà partito si ribella al segretario Antonio Tajani – sfiduciato da Marina Berlusconi, che ha imposto la sostituzione del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri – dai dirigenti azzurri parte il processo pubblico a chi è accusato di non essersi impegnato abbasatanza nella campagna per la riforma Nordio. Piuttosto esplicite in questo senso le parole del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto: “ Mi aspettavo di più dalla politica di territorio. Non aver guadagnato il favore del Sì in ben nove regioni a guida centrodestra significa che si poteva fare meglio, che non si è compreso fino in fondo il valore della campagna referendaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’invettiva del deputato Fi: “Nella campagna uno dei nostri si è nascosto, lo prenderei a calci nel sedere”

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