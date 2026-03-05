In un nuovo mumble thriller, un personaggio femminile si avvicina a un comportamento violento e aggressivo, mentre la storia si concentra su una donna che si trova al limite tra la calma e l’impulso di reagire con violenza. La vicenda è ambientata in un contesto quotidiano, con protagonista una madre che si avvicina a un gesto estremo senza però compierlo.

Nel film una psicologa sopraffatta dalla maternità diventa il centro di un racconto claustrofobico e distruttivo, sorretto dall’interpretazione totalizzante di Rose Byrne Madre assassina? No, ma quasi. In Se solo potessi ti prenderei a calci protagonista è una Medea contemporanea in nuce che sta per esplodere. Linda, psicologa poco più che quarantenne della ordinaria città di Montauk, è costretta a seguire e curare la figlioletta urlante e irrequieta, da tempo con un tubo infilato nell’intestino per nutrirsi, con una soffocante e inesausta macchina da presa che le si appiccica per un’ora e 50 al corpo (i primi due, tre minuti di film sono un’unica inquadratura sul suo viso). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se solo potessi ti prenderei a calci – Rose Byrne Medea contemporanea nel mumble thriller di Mary Bronstein

Se solo potessi ti prenderei a calci, recensione: la prova di Rose Byrne salva il filmMary Bronstein porta in scena l'epopea di una mamma sotto la morsa dello stress, ragionando per allegorie più che per sostanza.

Al cinema dal 5 marzo Se solo potessi ti prenderei a calci, con Rose Byrne da Oscar: un film che fa ridere, fa male e non si dimenticaIl 5 marzo arriva al cinema la pellicola che le ha regalato un Golden Globe e la pone tra le favorite per la statuetta dorata.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rose Byrne Medea.

Argomenti discussi: Rose Byrne è una Medea moderna nel thriller di Mary Bronstein: la recensione.

I migliori film in streaming di Rose Byrne, protagonista di Se solo potessi ti prenderei a calciL'attrice australiana che quest'anno ha ottenuto la nomination all'Oscar è una delle più versatili a Hollywood. A confermarlo i film in streaming che trovate qui sotto. comingsoon.it

Se solo potessi ti prenderei a calci: intervista a Mary Bronstein e Rose ByrneIl cibo, l'acqua, maternità e un buco nero sopra la testa: la spiegazione di Se solo potessi ti prenderei a calci secondo Mary Bronstein e Rose Byrne. movieplayer.it