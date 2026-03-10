Cani picchiati con calci e bastone la veterinaria in aula | Uno era nascosto sotto il letto l' altro impaurito

Un uomo è stato chiamato a rispondere di maltrattamenti su due cani presso il Tribunale penale di Perugia. La veterinaria che ha esaminato gli animali ha riferito che uno si nascondeva sotto il letto, mentre l’altro mostrava segni di paura. L’uomo, assistito dall’avvocato Daniele Federici, si trova ora sotto processo.

L'uomo avrebbe colpito con violenza i suoi due animali. In Tribunale si è difeso parlando di addestramento, ma il video e il verbale dei veterinari raccontano un'altra storia Un uomo è finito a processo presso il Tribunale penale di Perugia, difeso dall’avvocato Daniele Federici, per rispondere dell’accusa di maltrattamento di animali. La vicenda inizia con una segnalazione da parte di un vicino, l’intervento del servizio veterinario e poi la denuncia della Procura perugina. Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe picchiato i suoi due cani di proprietà nel giardino di casa. Un comportamento che gli è costata una denuncia per maltrattamenti, come si legge nel capo d’imputazione, “perché con crudeltà e senza necessità sottoponeva a sevizie i cani percuotendoli”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

