Referendum i sondaggi | hanno vinto i giudici non il Campo Largo

Secondo i sondaggi sul referendum sulla giustizia, il risultato del voto ha favorito il fronte dei giudici, che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, rispetto ai partiti del Campo Largo. La vittoria del no viene attribuita principalmente a questa affermazione di giudici e operatori del settore, piuttosto che a una prevalenza delle forze politiche di centro o di governo.

I sondaggi sul referendum sulla giustizia che ha visto la vittoria del no dicono che è stato un trionfo dei giudici più che dei partiti del Campo Largo. Nando Pagnoncelli illustra i risultati di una rilevazione di Ipsos pubblicata oggi sul Corriere della Sera e dice che il 45% pensava che l’affluenza sarebbe stata minore, mentre qualcuno ( 14% ) l’aveva prevista e altri ( 13% ) addirittura si sarebbero aspettati un maggior numero di votanti. I più sorpresi sono quelli che hanno votato no: il 57%. Così come il risultato: il 42% avrebbe scommesso sulla vittoria del Sì. I sondaggi sul referendum. Gli elettori del sì erano convinti al 66% che avrebbero vinto, mentre chi ha votato no si aspettava per il 60% una vittoria del proprio schieramento. 🔗 Leggi su Open.online

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Azione non fa parte e non farà parte del campo largo. E la prima ragione è che nel campo largo la posizione dei 5stelle contraria al sostegno della difesa Ucraina porterebbe alla conseguenza di permettere a Putin dí invadere l’Europa. Ai riformisti del PD dico: x.com