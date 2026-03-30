Realizzate in Bulgaria ma spacciate per italiane | sequestrate 156mila candele nel porto di Bari

Nel porto di Bari sono state sequestrate oltre 156mila candele con un marchio falso “Made in Italy”. L’operazione è stata condotta dalla guardia di finanza in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le candele, realizzate in Bulgaria, erano state contrabbandate spacciandole come prodotti italiani.

Operazione della guardia di finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: bloccato un tir sbarcato dalla Grecia con prodotti di falso Made in Italy Oltre 156mila candele con falso marchio “Made in Italy” sono state sequestrate al porto di Bari nel corso di un’operazione condotta dalla guardia di finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il controllo ha riguardato un autoarticolato con targa bulgara appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia. Durante le verifiche, i militari hanno riscontrato incongruenze tra la documentazione e il carico trasportato, individuando tra la merce oltre 156mila candele in paraffina. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Realizzate in Bulgaria ma "spacciate" per italiane: sequestrate 156mila candele nel porto di Bari Articoli correlati Scarpe in finta pelle fabbricate in Africa 'spacciate' per europee: maxi sequestro al porto di Livorno. VIDEOMaxi sequestro di scarpe al porto di Livorno da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gare clandestine nel parcheggio del Porto Allegro, blitz dei carabinieri: 3 denunce e 3 auto sequestrate [FOTO]Stop alle gare clandestine nell’area parcheggi del Porto Allegro a Montesilvano con un blitz dei carabinieri che ha portato al sequestro di tre...