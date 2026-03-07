Gare clandestine nel parcheggio del Porto Allegro blitz dei carabinieri | 3 denunce e 3 auto sequestrate FOTO

I carabinieri hanno effettuato un blitz nel parcheggio del Porto Allegro a Montesilvano, dove hanno scoperto e interrotto delle gare clandestine. Durante l’operazione, sono state sequestrate tre auto di grandi dimensioni e sono stati denunciati in tutto tre uomini. L’intervento ha messo fine all’attività non autorizzata che si svolgeva nell’area di sosta.

Stop alle gare clandestine nell'area parcheggi del Porto Allegro a Montesilvano con un blitz dei carabinieri che ha portato al sequestro di tre grosse automobili e la denuncia in stato di libertà di tre uomini. La scorsa notte i militari della Compagnia di Montesilvano sono intervenuti interrompendo una gara clandestina di auto. Diverse segnalazioni da parte dei cittadini erano pervenute alla locale Compagnia, segnalando rumori e schiamazzi con competizioni tra auto e moto private, con serio pericolo per l'incolumità delle persone presenti. Anche in questa circostanza, dopo un periodo di osservazione e controllo del fenomeno, utile al fine di raccogliere utili elementi probatori, i militari della Compagnia carabinieri locale, ancora una volta, hanno condotto un intervento risolutivo.