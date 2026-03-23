Juve frenata per Rüdiger | il Real Madrid ora vede il rinnovo
La Juventus di Luciano Spalletti deve incassare un colpo basso sul fronte del mercato a parametro zero, poiché Antonio Rüdiger sembra aver cambiato improvvisamente rotta. Il difensore tedesco, in scadenza con il Real Madrid a giugno 2026, ha infatti aperto a un dialogo a sorpresa con le Merengues per il rinnovo del contratto, allontanando l’ipotesi di un ritorno in Italia che sembrava ormai apparecchiata. Nonostante il forte corteggiamento dei bianconeri, che puntavano sul legame storico tra il giocatore e Spalletti dai tempi della Roma, il centrale appare ora intenzionato a dare priorità alla stabilità nella capitale spagnola. Il pessimismo... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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